Camion e auto si 'toccano' in autostrada: incidente in direzione Genova poco dopo il casello di Taggia

E’ di quattro feriti, per fortuna in modo lieve, il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 14.30 sull’autostrada dei fiori, poco dopo il casello di Taggia, in direzione Genova.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che un mezzo pesante e un’auto si siano toccati e quindi scontrati. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze di Sanremo Soccorso e della Croce Verde di Arma di Taggia, la Polizia Stradale e i tecnici della A10.

Il traffico, fortunatamente, non ha subito particolari rallentamenti.