Ventimiglia: aumentano ogni giorno i migranti in città, la Caritas distribuisce almeno 120/130 quotidianamente

Sono decisamente aumentati i numeri dei migranti a Ventimiglia e, come evidenziato ieri dalle foto nella zona di San Secondo dove si trova la Caritas, si creano dei pericolosi assembranti, in occasione della distribuzione dei pasti.

Da almeno 15 giorni almeno 120/130 persone si affidano alla Caritas per poter consumare un pasto caldo e andare avanti in qualche modo. I pasti sono tutti da asporto, nel massimo rispetto delle normative anti Covid ma, purtroppo, i migranti rimangono nella zona, sia per consumarli che per trovare un modo per evitare di bivaccare in città.

Come sottolineato ieri, quando abbiamo pubblicato la notizia con le immagini di San Secondo, il problema si sta ulteriormente acuendo e le associazioni umanitarie sul territorio non riescono a sostenere le persone che quotidianamente si presentano per chiedere aiuto. La Caritas, per ora, distribuisce un pasto caldo ogni mattina tra le 9 e le 11, ma i migranti continuano ad arrivare e cercano sistemazioni di fortuna, come quelle sulla spiaggia oppure occupando stabili abbandonati.

Una problematica che, dopo la chiusura del Campo Roya sembrava poter ridimensionarsi e che, invece, ora sta ritornando prepotentemente di attualità. Segnalazioni sulla massiccia presenza di migranti si registrano anche nel centro della città e nella zona di Ponte San Luigi, dove cercano in qualche modo di attraversare il confine.

Nei giorni scorsi si è conclusa una importante indagine della Polizia della nostra provincia, insieme alle Questure di Bari, Torino e Milano, che ha portato all’arresto di molte persone dedite all’attività di ‘passeur’, proprio per trasportare oltre confine i migranti arrivati dai centri di accoglienza del Sud. Come evidenziato ieri, ancora oggi si conferma come la questione non sia risolta e come, effettivamente, serva una gestione della stessa.