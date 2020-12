Intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina verso le 8 ad Acquetico frazione di Pieve di Teco, in Valle Arroscia.

Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora in via d’accertamento e, sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Imperia, che hanno spento il rogo in pochi minuti.

I danni sono stati limitati e non si sono registrati feriti.