Dal savonese: omicidio-suicidio di ieri a Casanova Lerrone, ecco come sono andate le cose a Vellego (Video)

"L'uomo ieri sera è andato a casa della sua ex compagna, c'è stata una discussione con la figlia della donna e all'improvviso l'uomo ha imbracciato la pistola che aveva con sé sparando, all'altezza del bacino, alla giovane. La ragazza è poi uscita di casa per chiedere aiuto, arrivata in piazza è stramazzata al suolo: la madre l'ha raggiunta e ha visto la figlia morente sul suolo.

A quel punto l'uomo, preso da sensi di colpa, si è sparato". Così Massimo Ferrari, tenente colonnello della compagnia carabinieri di Alassio, ha spiegato quanto successo nella serata di ieri a Vellego, frazione di Casanova Lerrone. Lì infatti Corrado Testa, 59 anni, ha prima ucciso la 29enne Jessica Novaro togliendosi poi la vita qualche attimo dopo.

"Non abbiamo alcuna denuncia presentata prima di quanto accaduto ieri sera - ha inoltre aggiunto Ferrari - nemmeno confidenze o segnalazioni anonime che avrebbero potuto far ipotizzare ad un epilogo simile. È accaduto tutto all'improvviso". Nel frattempo proseguono le indagini dei militari dell'Arma. Dalle prime evidenze pare che la pistola utilizzata da Testa fosse detenuta senza regolare denuncia. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Maddalena Sala.