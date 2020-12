Coronavirus: lieve crescita del rapporto tamponi-positivi (9,83%) ma numeri stazionari quest'oggi in Liguria

Cresce anche oggi, seppur di poco, il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione. Su 3.092 test, infatti, sono risultati positivi in 304, ovvero uno ogni 10,17 pari al 9,83%.

Nella nostra provincia numeri stabili con 43 nuovi positivi mentre nel savonese sono stati 50. A Genova 147 e a Spezia 54. Sono 10, invece, quelli non riconducibili alla residenza in Liguria.

Sono 20 i morti per Covid-19 segnalati oggi in Liguria, dei quali nessuno nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 625.828 (+3.092)

Totale antigenici rapidi: 89.266 (+3.115)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 53.779 (+304)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 10.435 (-104)

Casi per provincia di residenza

Imperia 821 (-23)

Savona 1.126 (-32)

Genova 6.013 (-33)

La Spezia 1.662 (-2)

Residenti fuori regione o estero 360 (+19)

Altro o in fase di verifica 453 (-4)

Totale 10.435 (-104)

Ospedalizzati: 960 (-30) | 92 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 101 (-10) | 9 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 93 (+1) | 14 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 275 (-8) | 30 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 23 (-) | 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 129 (-) | 8 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 11 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 125 (-1) | 9 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 100 (-4)) | 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 110 (-2) | 11 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 9.456 (-72)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 40.823 (+388)

Deceduti: 2.521 (+20)