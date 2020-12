Lo spettacolo della neve a Colle Melosa: il manto bianco si posa sulla natura e incanta gli occhi

Lo spettacolo della neve a Colle Melosa, a Pigna. Dall'alto dei suoi 1545 metri d'altitudine, questo è un luogo suggestivo sia in estate che in inverno e raggiungibile anche dalla valle Argentina.



I fiocchi bianchi sono arrivati già nei giorni scorsi ma oggi c’è un manto bianco di almeno 20 cm sulla strada, sul Rifugio e tutto intorno dagli alberi alle montagne maestose. Insomma lo scenario ideale per tutti gli amanti della montagna. Qui a Colle Melosa, la natura silenziosa si mostra in tutta la sua bellezza, appagando gli occhi e il cuore di chi la osserva.