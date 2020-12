Sanremo: dal Comune 700 mila euro ad Amaie Energia per la manutenzione dell’illuminazione pubblica

Nelle settimane in cui a Palazzo Bellevue si studiano le carte del bilancio per la chiusura dei conti, emerge anche la cifra che il Comune ha pagato ad Amaie Energia per la manutenzione degli impianti durante il 2020.

Le casse comunali hanno pagato quasi 700 mila euro (693.823,42 per la precisione) alla partecipata per “esercizio, manutenzione ordinaria, rinnovo, trasformazione e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica”. Il calcolo che ha portato alla somma è di 47,18 euro per ogni punto luce presente in città (sono 12.054).

La spesa è riferita all’anno in corso e trova spazio nel bilancio 2020-2021-2022 nonostante l’emergenza epidemiologica abbia colpito non poco le casse del Comune. Ma, come si legge anche sul documento, si tratta di “spesa necessaria per l’esigenza di garantire la continuità dei servizi e la sicurezza pubblica”.