Fa ancora discutere il regolamento del Mercato Annonario di Sanremo: Alessi “Vogliamo essere più coinvolti”, Menozzi “Il confronto c’è stato”

La stesura del nuovo regolamento del Mercato Annonario di Sanremo fa ancora discutere e non si placa il botta e risposta tra i commercianti e l’amministrazione. Proprio lunedì il documento passerà in commissione, per poi essere ‘affidato’ al consiglio comunale per la definitiva approvazione.

Da una parte, però, i commercianti dell’Annonario lamentano di non essere stati sufficientemente coinvolti nella stesura del documento che, di fatto, regolerà le loro attività per i prossimi anni.

“Chiediamo di essere coinvolti sempre di più - dichiara ai nostri microfoni Domenico Alessi, rappresentante di Confesercenti e storico negoziante del Mercato Annonario - coloro che operano dentro un’attività conoscono pregi e difetti, se siamo meno interpellati abbiamo qualche titubanza ad accettare quello che ci viene imposto. Un esempio su tutti è la chiusura dello spazio per il deposito della spazzatura alle 9.30. Chiediamo di essere sempre più interpellati ancor prima di passare in consiglio comunale e speriamo di essere coinvolti per la prossima commissione”.



“Il confronto c’è stato, da parte mia sono sereno - ribatte Mauro Menozzi, assessore al Demanio del Comune di Sanremo - ritengo che come amministrazione si siano seguiti tutti i passaggi, poi il testo finale passerà in consiglio comunale. La prima stesura risale a febbraio, poi è passato in giunta ma si è bloccato in commissione. Poi lo abbiamo rivisitato, è stato rivisto dalla maggioranza e dai consiglieri, è stato proposto alle associazioni di categoria, abbiamo avuto un confronto dal quale sono scaturite alcune loro osservazioni, ma è un confronto non vincolante. Ci hanno proposto le loto osservazioni scritte, qualcosa è stato recepito e qualcosa no”.