Ventimiglia: Liceo Aprosio e Stellaria insieme per il Club di Astronomia

A Ventimiglia è nato il “Club di astronomia”, organizzato dall'associazione Stellaria con il supporto del Liceo Aprosio. Un'iniziativa dedicata agli studenti, per avvicinarli al mondo dell’astronomia e dell’osservazione del cielo, in questo momento così difficile e “sospeso”.

"Nonostante i tempi ristretti per l'organizzazione, grazie al supporto del Dirigente scolastico Lara Paternieri e della prof.ssa Daniela Piliarvu, coordinatrice per il Liceo del progetto, l'iniziativa è stata presentata ad ottobre e subito accolta con grande interesse, coinvolgendo un gruppo eterogeneo di una trentina di studenti, dalla classe prima alla quinta. - raccontano da Stellaria - Un “club” per ora virtuale, con corsi online, materiale dedicato, incontri con astronomi professionisti, ricercatori e ingegneri aerospaziali, ma che presto si spera possa proseguire anche in presenza, con osservazioni dirette del cielo stellato".

"Per Stellaria si tratta di un impegno importante, soprattutto dopo un anno in cui le attività sono state fortemente penalizzate, ma sicuramente anche un investimento di grande valore, sul quale si è deciso di concentrare le forze. - aggiungono - I normali programmi scolastici, anche per questione di tempo, non hanno modo di approfondire tutti gli argomenti e in particolare quelli astronomici/osservativi che riguardano fenomeni celesti da seguire nel corso di settimane e mesi. In questo campo è importante un supporto esterno, per seguire ed incuriosire i ragazzi, nella prospettiva di farli avvicinare al mondo della scienza e della ricerca, metterli davanti a nuove possibilità per il loro futuro e prepararli al contatto con il pubblico e alla divulgazione.