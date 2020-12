Sanremo: termineranno per fine gennaio i lavori di restyling nell'ultimo tratto di via Matteotti

Termineranno entro la fine di gennaio, con uno stop per le feste di Natale e Capodanno, i lavori del primo tratto di via Matteotti, l’ultimo dell’intervento che ha visto riqualificare tutta la strada nel ‘salotto buono’ della città tra piazza Colombo e il Casinò (comprese piazza Borea D’Olmo e via Mameli).

Un restyling che, nato dall’Amministrazione Borea, è andato avanti con quella di Maurizio Zoccarato e che sta terminando nei due mandati di Alberto Biancheri. L’ultimo lotto è stato sicuramente quello più martoriato, visto che ha dovuto subito lo stop per il Festival dello scorso febbraio (che era stato comunque programmato) e per il lockdown da Covid-19.

Ora siamo all’ultimo atto e la ditta ‘Silvano’, dopo aver terminato via Mameli e piazza Borea D’Olmo (anch’esse ora trasformate in un bel salotto), sta lavorando ai sottoservizi del tratto compreso tra l’Ariston e piazza Colombo. Un lavoro che, negli intendimenti di palazzo Bellevue sarebbe dovuto terminare entro Natale ma che, purtroppo, così non sarà.

Nessuna paura, però, perché il manto stradale sarà percorribile normalmente anche senza la pavimentazione. In pratica si terminerà il lavoro dei sottoservizi e, quindi, il cantiere verrà chiuso per Natale e Capodanno. Dopo la Befana scatterà l’intervento relativo alla pavimentazione, che sarà pronta per il Festival.