Sanremo: quest'anno quattro alberi di Natale in città, il primo acceso di fronte all'ospedale 'Borea' (Foto)

Il primo albero di Natale di Sanremo è stato acceso questa sera di fronte all’ospedale della città dei fiori. Si tratta di un modo per ringraziare ancora gli operatori sanitari del nosocomio matuziano, impegnati da mesi nella lotta al Coronavirus.

Quest’anno, seppur alle prese con problemi logistici ed economici, l’Amministrazione matuziana ha deciso di installare quattro alberi illuminati e non solo quello classico che solitamente viene installato in piazza Borea d’Olmo e, tra questi anche quello già sistemato in piazza Colombo.

Il primo ad essere acceso è proprio quello dell’ospedale “E’ un segno di vicinanza di tutta la città – ha detto il primo cittadino – ai medici, infermieri e operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Covid, ma anche a chi sta lottando contro il virus”. La volontà del Sindaco è stata condivisa da tutta l’Amministrazione.

Dopo i primi tre alberi l’ultimo sarà sicuramente quello di piazza Borea d’Olmo. Sarà quello più grande di tutti e verrà acceso l’8 dicembre. Un modo, seppur in un anno davvero particolare, per rendere un po’ più dolce e con l’atmosfera necessaria, il Natale dei sanremesi.