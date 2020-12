Ventimiglia: Spes e RallyTerapia per la Giornata Mondiale dell’Handicap e un Natale solidale

Sorpresa solidale per le persone disabili della Spes di Ventimiglia, in occasione della Giornata Mondiale dell’Handicap. Franco Borgogno, Simone Biamonti ed Agostino Orsino di 'Rally Terapia' hanno consegnato i doni di aziende locali per la realizzazione di cestini natalizi il cui ricavato andrà a sostegno dei progetti sociali della Spes.

I ragazzi della Spes, uniti a genitori, operatori e volontari ringraziano i main sponsors di Rallyterapia: ACI Ponente ligure, Hankook, Freem, Gino Spa e Noberasco e tutte le aziende locali che hanno condiviso l’idea!

“Si avvicina il Natale - ha detto il Presidente Matteo Lupi - una ricorrenza unica per tutti noi e specialmente per chi frequenta i nostri centri: pur nella 'distanza' a cui ci obbliga questo momento difficile, i nostri cuori sono 'vicini' nella luce e nella speranza. Questo 2020 è stato ed è un anno complicato per il nostro territorio: l’emergenza sanitaria ha acuito tante fragilità e l’alluvione dell’ottobre scorso ha, se possibile, amplificato le difficoltà psicologiche e materiali in chi era stato capace di riprendersi dopo un’estate di lunghi sacrifici.

Ecco perché la Spes ha inteso lanciare in collaborazione con 'Rally Terapia' l’iniziativa 'Natale Solidale': cestini di prodotti Spes e di cooperative del territorio la cui vendita e il cui ricavato andrà a sostenere il lavoro, pesantemente colpito dalla crisi, in una realtà in cui, per scelta etica e di responsabilità, è stata garantita occupazione, a tutti i lavoratori deboli. L’incontro si inserisce nelle iniziative Spes per la 'Giornata mondiale dell'Handicap' Non si lascia indietro nessuno … Mai".