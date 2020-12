Ospedaletti: lettera di risposta del Ministero al Sindaco per la richiesta di intervento su villa 'La Sultana'

Lettera di risposta da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in relazione alla richiesta di un intervento su villa ‘La Sultana’ a Ospedaletti.

L'istanza, avanzata tempo addietro dal Sindaco Cimiotti, ha quindi ottenuto la dovuta ed auspicata attenzione dalla massima Istituzione Nazionale che ha comunicato di aver attivato il suo competente Ufficio territoriale.

Il Ministero ha quindi interessato ed invitato la Soprintendenza Regionale Ligure ad attivarsi in merito alle richieste avanzate dal Comune di Ospedaletti per la villa, definita nella stessa lettera del Ministero come sede del primo Casinò d'Italia.