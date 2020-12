Manovra: l'On. Flavio Di Muro (Lega) "Sia innalzato bonus per frontalieri, penalizzati dalla situazione"

“Con un emendamento alla Legge di Bilancio intendiamo innalzare il bonus fiscale per i frontalieri che prestano attività lavorativa in Francia e nel Principato di Monaco, da 7.500 euro a 10.000 e chiediamo di riconoscere il bonus fiscale per quelli pensionati”.

Lo ha detto il deputato della Lega, il ventimigliese Flavio Di Muro, che prosegue: “Auspichiamo che vengano sostenute le istanze di questi lavoratori che pagano tasse in Italia e che, specialmente negli ultimi mesi, hanno trovato difficoltà per recarsi al posto di lavoro e ci auguriamo che questo possa essere un primo passo affinché venga riformato l’intero sistema e sia riconosciuto il loro diritto ad agevolazioni fiscali, così come abbiamo chiesto attraverso una proposta di legge a mia prima firma, che attende ancora di essere calendarizzata alla Camera”.