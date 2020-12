A Bordighera si respira aria di festa: iniziata l’installazione delle luminarie per il Natale 2020 (Foto)

Si comincia a respirare aria di Natale anche a Bordighera.

Questa mattina in piazza Garibaldi sono comparsi i primi furgoni per l’installazione delle luminarie natalizie che allieteranno i cittadini preparati a questo Natale incerto e in attesa del nuovo Dpcm che detterà le regole per le feste.

Quello che è sicuro è senza dubbio sarà un periodo festivo singolare e forse le luci colorate offriranno speranza e un pizzico di gioia a tutti i bordigotti.