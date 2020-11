Sanremo: in via di ultimazione i lavori al cimitero di Poggio. Donzella: “Entro venerdì”

“I lavori al cimitero di Poggio termineranno entro venerdì di questa settimana”. A confermarlo è stato l’assessore ai lavori pubblici di Sanremo Massimo Donzella, nella seduta odierna del consiglio comunale, in risposta ad un’interpellanza presentata da Luca Lombardi di Fratelli d’Italia. “Nel cimitero è presente una situazione di degrado, con il cantiere che procede lentamente – aveva detto Lombardi – Ci sono alcune aree e vicoletti che sono pericolosi e talvolta inagibili. A volte è accaduto che questa condizione abbia impedito alle persone la sepoltura dei propri cari. Ci preme quindi conoscere i motivi per cui i lavori di ripristino stiano procedendo con lentezza o siano fermi, e le tempistiche della loro conclusione per ripristinarne il decoro del cimitero e garantire l’incolumità delle persone”.

“A seguito di un cedimento si era subito proceduto con i lavori per ripristinare la situazione – ha risposto Massimo Donzella - L’ingegnere aveva indicato la necessità di fare un intervento di ampio respiro che andasse a consolidare l’area non solo dove era avvenuto il problema, quindi con un lavoro importante. L’impresa infatti ha effettuato più sopralluoghi. Le opere verranno ultimate entro venerdì di questa settimana”.

“Sono soddisfatto per la risposta – ha replicato Lombardi - spero quindi che per Natale le persone di Poggio possano andare ad onorare i propri cari”.

Il consigliere Roberto Rizzo del Movimento 5 Stelle ha poi presentato un ordine del giorno in tema di risparmio energetico e tutela ambientale per ottimizzare l'impiego di energie rinnovabili: “In merito all’introduzione nel territorio comunale di un auto consumo – ha spiegato - aumentando quindi la crescita auto sostenibile, abbattendo l’inquinamento e abbassando i costi per chi aderisce”. “E’ un tema importante ma sul quale è difficile dare subito una risposta – ha detto il sindaco Alberto Biancheri – propongo quindi di approfondire prima la questione con gli uffici per un'attenta verifica”. Proposta accolta da Andrea Artioli di Liguria Popolare e dallo stesso Rizzo.