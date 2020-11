Imperia: soddisfazione del Pd per l'accoglimento della proposta sul carattere di urgenza delle variazioni al bilancio

“E’ stata accolta ieri, nel corso del Consiglio comunale, la nostra proposta già presentata in passato ma non pienamente accolta nei fatti, che si è concretizzata nell'accoglimento, da parte dell'Amministrazione comunale dell'orientamento espresso dall'ordine dei commercialisti e revisori contabili di acquisire un propedeutico parere dei revisori sulle variazioni di bilancio in modo da verificare, variazione per variazione, se sussista il carattere di urgenza che giustifichi l'adozione del provvedimento da parte della Giunta comunale”.

Intervengono in questo modo i Consiglieri del Pd, Enrica Chiarini e Fabrizio Risso, al termine dell’assise di ieri. “Abbiamo ottenuto così – proseguono - una maggiore tutela di una delle prerogative del consiglio comunale, già fortemente ridotte a seguito della riforma del TUEL. Ci siamo invece espressi con voto contrario sul bilancio consolidato e sulle variazioni di bilancio mentre abbiamo votato favorevolmente in ordine all'acquisizione, da parte del patrimonio comunale, di due alloggi e due parcheggi in modalità social housing, una pratica, che ha creato delle frizioni nella maggioranza, già avviata dalla passata Amministrazione comunale e che permetterà al Comune di acquisire tali alloggi con canone agevolato, siti in località Bardellini, e che potranno dare risposte alle problematiche inerenti il disagio abitativo presente nella nostra città”.