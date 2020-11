Ventimiglia: parcheggi su aree FS, il consiglio comunale approva la delibera

Il consiglio comunale riunitosi questa sera ha approvato la delibera con la quale si mette nero su bianco il protocollo di intesa con Ferrovie dello Stato per la creazione di nuovi posti auto in città (leggi la notizia cliccando QUI).

L’opposizione si è astenuta con il consigliere Enrico Ioculano che, nonostante nutra “seri dubbi” si dice comunque “in qualche modo favorevole affinché il progetto possa andare avanti o quanto meno di provare”.

Il sindaco Gaetano Scullino, che accetta le critiche e le rimostranze dell’opposizione, ha preso atto del voto di astensione ringraziando, considerandolo, comunque un “minimo credito”.

Il consigliere Francesco Mauro vota “con entusiasmo a favore sottolinenando, come detto anche da Scullino, la svolta epocale che questo comporta per Ventimiglia. Parcheggi necessari e opera unica nel suo genere per la città”.