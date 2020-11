Ventimiglia: parcheggi nelle aree di FS, la giunta dà l’ok al protocollo d’intesa. Aggiudicazione dei lavori entro la fine dell’anno

La giunta comunale di Ventimiglia approva il protocollo di intesa per la prima attuazione dell’accordo stipulato il 19 maggio 2014 con Ferrovie dello Stato e da sottoporre domani al Consiglio Comunale.



Si indicherà l’ufficio tecnico di prendere i contratti con FS Italiane, RTF e FS Sistemi Urbani al fine di determinare la consegna delle aree che interessano il Parco Roja e altre zone della città di confine. Di seguito la procedura d’appalto urgente per la realizzazione dei parcheggi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma dei lavori che prevede l’aggiudicazione dei lavori entro la fine dell’anno corrente e non incorrere quindi in revoca dei finanziamenti regionali.



La realizzazione dei parcheggi comporta sicuramente un miglioramento nel complesso del territorio nonché un immediato segnale di ripresa delle attività produttive in un momento caratterizzato da una forte crisi economica. Il Comune e le società facenti capo a FS S.p.a. hanno concordato di impegnarsi sottoscrivendo un protocollo d’intesa entro il mese di dicembre 2020 che stabilisca i tempi e le modalità per i successivi atti di disposizione del patrimonio.