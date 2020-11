"Custode di cipolle antiche e piante misteriose": l'evoluzione di Marco Damele, agricoltore e scrittore botanico

Marco Damele, giovane imprenditore agricolo di Camporosso in provincia di Imperia, ha un passato glorioso e ricco di soddisfazioni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale e dopo un lungo e intenso avanzamento professionale alla guida dei giovani agricoltori, ha sviluppato la sua azienda puntando sulle antiche varietà vegetali, studiando e reintroducendo una vecchia e storica cipolla, la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum) che, per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente persa la memoria.

Un contadino moderno, un custode di biodiversità che ha deciso di guardare al futuro aprendo l'azienda a nuove forme di tutela botanica e storica del territorio organizzando, alternando alla coltivazione, anche incontri e conferenze in giro per l'Italia per promuoverla. Ciò che si sta verificando oggi nella mente di Marco non nasce da idee azzardate, ma è progetto imprenditoriale nato 6 anni fa, anni trascorsi a studiarne caratteristiche e proprietà anche con collaborazioni che vanno fuori del confine nazionale, è un fenomeno spontaneo di centinaia di agricoltori in tutta Italia che decidono di abbracciare una nuova via dell’agricoltura che vede nella biodiversità la strada per ridare nuova linfa al settore agro-floricolo e sulla cui origine non è difficile accordarsi nel guardare alla terra con uno slancio che è simile ad una gioia liberatrice.