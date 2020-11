Dal Principato di Monaco: al via la terza fase per la vaccinazione dall'influenza, siero anche nelle farmacie

Dopo una prima fase iniziata il 15 ottobre, con la priorità di vaccinazione per gli over 65 e una seconda fase dal 3 novembre (dedicata a tutti i monegaschi e residenti), il governo amplia il campo di applicazione della vaccinazione contro l'influenza.

Da oggi tutti i dipendenti e i loro familiari a carico potranno ottenere vaccini antinfluenzali in farmacie del Principato, con o senza prescrizione medica. In pratica i vaccini sono disponibili nelle farmacie del Principato su semplice presentazione di una tessera sociale di affiliazione. Il paziente può far somministrare il vaccino dal farmacista, dal medico curante o da un'infermiera privata. Sarà completamente rimborsato dalla cassa di previdenza sociale del paziente.

L'obiettivo delle autorità sanitarie monegasche è quello di far vaccinare quante più persone possibile e quindi di fare tutto il possibile per limitare il più possibile gli effetti combinati dei due virus che potrebbero circolare contemporaneamente.

L'influenza stagionale e il Covid, sebbene causati da virus molto diversi, provocano sintomi identici: febbre, tosse, affaticamento, dolori muscolari. La diagnosi è quindi più facile se una persona infetta presenta questi sintomi, ma viene vaccinata contro l'influenza.