Coronavirus: in provincia di Imperia 87 nuovi casi, cinque morti all’ospedale di Sanremo

Resta stabile la curva dei nuovi contagi da coronavirus in Liguria. Oggi in regione si contano 761 nuovi casi a fronte di 5.647 tamponi. È positivo uno ogni 7. Ma è sempre pesante il bilancio delle vittime: 29 in Liguria, cinque all’ospedale di Sanremo (una donna di 92 anni, un uomo di 79 anni, una donna di 91 anni, un uomo di 85 anni e una donna di 85 anni).

In provincia di Imperia oggi si contano 87 nuovi casi: 21 da contatto di caso confermato, 64 da attività screening e due dal sociosanitario.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 553.862 (+5.647)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 46.755 (+761)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 5.771 (+120)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 40.984 (+641)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 16.194 (-1.250)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.651 (+87)

Savona 1.683

Genova 9.570

La Spezia 2.267

Residenti fuori regione o estero 299

Altro o in fase di verifica 724

Totale 16.194

Ospedalizzati: 1.410 (-28); 120 in terapia intensiva

Asl 1 130 (-3); 15 in terapia intensiva

Asl 2 182 (+9); 15 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 371 (-31); 38 in terapia intensiva

Evangelico 69 (+2); 8 in terapia intensiva

Galliera 181 (+5); 7 in terapia intensiva

Gaslini 10 (-4)

Asl 3 Villa Scassi 185 (-2); 15 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino 15 (+1)

Asl 4 Sestri Levante 113 (-2); 7 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 4; 2 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 145 (-3); 10 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 5; 3 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 14.545 (-1.045)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 28.354 (+1.982)

Deceduti: 2.207 (+29); 5 all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 3.714

Asl 2 1.870

Asl 3 5.550

Asl 4 1.247

Asl 5 749

Totale 13.130