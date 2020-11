Costarainera: incendio di oggi pomeriggio, a breve la riapertura della A10 in direzione Genova (Foto e Video)

Verrà riaperta con uno scambio di carreggiata sulla corsia Nord, l'autostrada dei fiori tra Taggia e Imperia, all’altezza del km 117 sul viadotto Costarainera, a causa dell’incendio di un camion che trasportava acqua e viaggiava in direzione Genova.

Le fiamme si sono sviluppate all'interno del camion per cause ancora in via d'accertamento. Vista la situazione l'autostrada è stata chiusa per circa 3 ore in direzione Genova tra Taggia e Imperia Ovest. Molti i mezzi, anche pesanti, che si sono spostati sull'Aurelia dove però, per fortuna, non si sono registrate code o problemi per il traffico.

Verso le 18.30 sono iniziate le operazioni, da parte dei tecnici della A10, per far smaltire i mezzi rimasti intrappolati tra Taggia e il luogo dell'incendio. Al termine verrà riaperto l'ingresso in autostrada a Taggia, e il transito sarà consentito nella zona di Costarainera con uno scambio di carreggiata.

Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco intervenuti prontamente, insieme agli agenti della Polstrada e gli addetti della A10. Domani dovranno essere valutate le condizioni dell'asfalto per un'eventuale riapertura della carreggiata. Non è da escludere che venga però rinviata in modo da consentire i lavori per la messa in sicurezza del manto stradale.