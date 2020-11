Sanremo: rilievi con il drone nella zona dell'incidente costato la vita a una 78enne (Foto e Video)

Si sono anche avvalsi di un drone gli agenti della Polizia Municipale che questa mattina hanno effettuato i rilievi nella zona dell'incidente costato la vita, venerdì scorso, alla 78enne sanremese Vincenzella Giancaterino. La donna è stata travolta da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali in corso Marconi. Il mezzo, condotto da un 15enne, dopo aver colpito l'anziana è rimbalzato su altre auto finendo poi la propria corsa a bordo strada.

La zona è spesso stata al centro di lamentele da parte dei residenti per l'alta velocità dei mezzi in transito, a tutte le ore del giorno. Possibile, quindi, che il tragico incidente di venerdì scorso possa portare a qualche modifica alla viabilità per mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale e, soprattutto, limitare la velocità media.