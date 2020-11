Sanremo: arrivato il camion Rai per le dirette durante la Coppa del Mondo di sci (Foto)

È arrivato il camion Rai, griffato anche 'Gruppo Eventi', che collegherà Sanremo con il Mondiale di sci, un'altra grande occasione di visibilità per la Città dei Fiori in bassa stagione.

Il mezzo Rai è stato sistemato, come previsto, davanti al Casinò, proprio da dove verranno effettuati i collegamenti con la Coppa del Mondo per la promozione della città in ottica 2021. Spot che andranno sia su Rai Sport che sui canali social Rai. L’esborso per le casse del Comune ammonta a 40mila euro.

“Sono davvero soddisfatto – ha dichiarato in merito l'assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi – per il lavoro fatto in relazione a queste quattro ‘dirette’ dalla nostra città. Sarà un momento importante per poter promuovere Sanremo, sperando di poter ‘riaprire’ a dicembre e vedere un buon numero di turisti arrivare nella nostra città. Importante anche la scelta della location, per promuovere il Casinò”.