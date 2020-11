Sanremo: quattro dirette dal piazzale del Casinò per la Coppa del Mondo di sci sulla Rai

Sperando di poter ‘riaprire’ la città anche a chi proviene da fuori regione a dicembre, Sanremo sarà pubblicizzata a fine novembre dalla Rai con uno studio televisivo che sarà posizionato sul piazzale del Casinò e dal quale verranno commentate due prove di Coppa del Mondo di sci.

La Rai, infatti, ha deciso di commentare le prove di coppa in giro per l’Italia e Sanremo se ne è accaparrate due, il 21 e 22 e il 26 e 27 novembre prossimi. Con il truck della Rai sarà allestito davanti al Casinò uno studio televisivo con giornalisti e ospiti.

Sanremo otterrà una promozione importante, in diretta su Rai Sport e sui canali social dell’ente di Stato. Nel corso della trasmissione televisiva, infatti, andranno in onda gli spot da 30 secondi che racconteranno la città dei fiori in una sorta di ‘cartolina’ ma anche giornalisti e ospiti menzioneranno più volte la città dei fiori. L’esborso per Sanremo sarà di 40mila euro.

“Sono davvero soddisfatto – ha detto l’Assessore al Turismo sanremese, Giuseppe Faraldi – per il lavoro fatto in relazione a queste quattro ‘dirette’ dalla nostra città. Sarà un momento importante per poter promuovere Sanremo, sperando di poter ‘riaprire’ a dicembre e vedere un buon numero di turisti arrivare nella nostra città. Importante anche la scelta della location, per promuovere il Casinò”.