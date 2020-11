Il ‘Mambo ponentino’ delle scuole di danza chiuse costrette a ballare sulle note del Dpcm: corsi online e tanta speranza

Un altro settore fortemente colpito come quello delle palestre è certamente il mondo della danza. Tutte le scuole di ballo sono al momento chiuse come vuole il Dpcm e la conseguente zona ‘arancione’ in cui si trova la Liguria. I proprietari delle accademie si adoperano per trovare soluzioni alternative e non abbandonare gli allievi durate l’attuale semi-lockdown. Partono i corsi online, dunque a distanza, per restare vicini ai futuri ballerini.

A Vallecrosia, ad esempio, dalla scuola ‘Dance Art Project’, che prevede lezioni e percorsi di questo tipo, dichiarano: “Sono partiti i corsi online per chi vuole continuare a seguire le lezioni. Questa situazione ci sta creando tantissimi problemi. Bisognerebbe permetterci di lavorare, rispettando chiaramente tutte le norme sanitarie, rilevare la temperatura, isolare gli indumenti dei ragazzi, garantire la pulizia e rispettare i protocolli così come abbiamo fatto. Sarebbe indicato punire soltanto chi trasgredisce e non si impegna a garantire la sicurezza dei ballerini. Adesso i più giovani sono tutti per strada, non sarebbe meglio fossero in una struttura controllata e sicura a fare sport? Gli aiuti non bastano per farcela e bisogna trovare soluzioni alternative. Non è facile. Restiamo in attesa nella speranza che la situazione migliori”.

Non è facile davvero per nessuno. I titolari si affidano ai mezzi del web, alla propria fantasia e talvolta a lavori di altro genere per riuscire a rientrare nelle proprie spese. Un vero ‘mambo ponentino’ sulle note del Dpcm quello in cui si esibiscono gli imprenditori di questa categoria per arrivare alla fine del mese.