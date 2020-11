Cosa si può fare in questo periodo di zona 'arancione'? Alle 11 in diretta vi rispondono gli esperti, inviate le vostre domande

La Liguria continua a essere zona ‘arancione’ e i numeri che si stanno registrando in questi ultimi giorni, sono confortanti almeno per rimanere nei parametri e non dover passare a quella ‘rossa’, che significherebbe approdare ad un lockdown leggermente meno stringente di marzo e aprile.

Proprio per questo, visto che ci troviamo in una ‘linea di mezzo’, ci sono molte domande che i nostri lettori pongono alla redazione, soprattutto in relazione agli spostamenti. Abbiamo così deciso di ospitare, questa mattina, due esperti del settore: i comandanti delle polizie locali di Sanremo e Diano Marina, Claudio Frattarola e Franco Mistretta.

Saranno con noi in diretta dalle 11 e, per poter risolvere tutti i vostri dubbi, vi chiediamo di inviarci le vostre domande da porre ai due comandanti. Potrete spedirle via mail a redazione@sanremonews.it e redazione@imperianews.it oppure anche via Facebook. Cercheremo, nel limite del possibile, di soddisfare tutte le richieste che verranno poste.