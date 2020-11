Sanremo: individuato grazie alle telecamere il responsabile dell'incidente di ieri all'incrocio via Roma-corso Mombello

E’ stato individuato e verrà ovviamente denunciato il giovane che, ieri pomeriggio verso le 15, ha ‘speronato un’auto condotta da una donna, all’incrocio tra via Roma e corso Mombello a Sanremo.

Il giovane è un extracomunitario già noto alle forze dell’ordine e con diversi precedenti di polizia. E’ stato individuato grazie alle telecamere presenti nella zona, nonostante sia fuggito poco dopo l’incidente. E’ stato accertato che il veicolo non è di sua proprietà ed era senza assicurazione.

Ora verrà denunciato per omissione di soccorso e guida senza patente, visto che non ha nemmeno il permesso di condurre quel tipo di scooter. La proprietaria dell’auto, visto che il mezzo a due ruote è senza assicurazione, dovrà rivolgersi agli organi competenti per capire come essere risarcita del danno.

Da un po’ di tempo esistono, infatti, alcuni fondi per le vittime della strada, come ad quelle che subiscono danni da mezzi non assicurati.