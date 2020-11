Sono stati identificati in Italia, due dei morti per il passaggio della tempesta Alex, in Val Roya. Si tratta di Anne-Marie e Louis Sabatini, entrambi 90enni che vivevano Breil sur Roya.

La sera del disastro, nonostante le raccomandazioni dei servizi comunali di lasciare la propria casa, i due coniugi hanno preferito restare a casa insieme.