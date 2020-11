Vallecrosia si veste per il Natale 2020: stanziata la spesa per luminarie e musica in filodiffusione. Biasi: “Dobbiamo garantire il senso di festa”

Bisogna guardare avanti. Al periodo natalizio ormai fondamentale per risollevare l’economia di quest’anno. Vallecrosia si prepara al Natale 2020 stanziando la cifra per quanto riguarda le luminarie che decoreranno le strade e regaleranno, chissà, ai suoi abitanti e agli ipotetici turisti un po’ di gioia. La città compra il ‘vestito’ per il periodo delle feste, un abito luminoso che vuole essere probabilmente anche un auspicio per uscire al più presto da questi tempi bui.

Questo è quanto si augura il sindaco Biasi, vicino ai cittadini, promotore e sostenitore dell’iniziativa: “Come abbiamo fatto anche nel periodo di lockdown di marzo e aprile riteniamo che l’attività amministrativa in tutta la sua completezza, nel rispetto del Dpcm, debba intervenire. I cittadini sono già affranti da quanto stanno vivendo socialmente, sotto il profilo della salute ed economico. È compito importante quello di garantire, da parte nostra, il senso di festa e di raccoglimento culturale e sociale durante il periodo natalizio. Ci saranno luminarie in tutte le strade della città e stiamo lavorando ad un progetto che prevede il sonoro, ovvero la filodiffusione per allietare gli abitanti durante le lunghe giornate invernali”.

Il progetto quindi vuole anche contribuire aiutando le persone da un punto di vista psicologico rafforzando attraverso la proposta il senso di unità e di casa. La somma prestabilita dal Comune è di 13 mila euro (13.481 per la precisione) e l’incarico dei lavori è stato assegnato alla ditta ‘Torelli Roberto’ di Genova.