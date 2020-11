Coronavirus: buone notizie dall'indice Rt che cala decisamente in Liguria, Toti "Continuiamo a fare attenzione"

Buone notizie sul fronte Coronavirus, a poche ore dall’istituzione del livello ‘arancione’ nella nostra regione. La conferma arriva dal Presidente della Liguria, Giovanni Toti.

“Quando la Liguria è stata classificata in zona arancione – ha detto - avevamo un Rt pari a 1,47 e con 1,52 a Genova. Ieri l’Rt in regione è sceso a 1,10 e a 1,06 nel capoluogo. Un segnale importante ma che non deve assolutamente farci abbassare la guardia. La situazione resta complessa così come la pressione sui nostri ospedali, tuttavia questa flessione dimostra che le misure prese, anche insieme ai sindaci della Liguria, pian piano stanno funzionando”.

“Teniamo duro – termina Toti - per poter tornare al più presto a una parziale normalità. La battaglia contro il virus è in corso e ognuno può fare la sua parte, forza liguri ce la faremo!”