Giornata Mondiale del Lavaggio delle Mani, le attività di Asl1 nelle scuole

Asl1 scende in campo per la “Giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani”, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in programma il prossimo 5 maggio 2024. Per tutto il mese di maggio ci saranno una serie di iniziative ed incontri con le scuole del territorio di ogni ordine e grado, per sensibilizzare gli studenti e le studentesse ad un corretto lavaggio delle mani.

Si parte il 6 maggio alla scuola media inferiore “Biancheri” di via Roma a Ventimiglia e alla scuola media superiore “ISS Fermi-Polo-Montale” di Ventimiglia. Giovedì 9 maggio all'Istituto Comprensivo Centro Levante di via Volta a Sanremo e mercoledì 15 maggio all'IIS “Ruffini-Aicardi” di Sanremo. Il tour dedicato all'igiene delle mani si chiuderà all'Istituto Comprensivo Diano Marina – plesso di Diano Castello.