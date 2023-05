Caduta calcinacci da una chiesa di Badalucco: Don Angelo "In cassa non c'è un euro, non so che santo invocare"

Caduta calcinacci ieri sera da una statua sulla facciata di una chiesa di Badalucco. Alcuni grossi pezzi di pietra si sono staccati improvvisamente, cadendo a terra a pochi passi dall'ingresso. Per fortuna in quel momento l'edificio era chiuso e non c'era nessuno in piazza, nel centro del paese.

Nella mattinata la Chiesa aveva ospitato la funzione domenicale, notoriamente affollata. Dopo la Messa è consuetudine dei badalucchesi soffermarsi sulla deliziosa piazzetta per scambiarsi qualche battuta ed un saluto. Se i calcinacci fossero caduti al mattino le conseguenze sarebbero state ben peggiori. Inoltre, questa una delle chiese più grandi del borgo ed attira sempre gli sguardi dei turisti affascinati, dall'imponenza del luogo di culto nascosto tra le case.

“Avevo appena terminato la messa del vespro domenicale, nell’oratorio di San Francesco, in piazza della Collegiata – dice Don Angelo – che sono stato chiamato da alcuni esponenti del comune perché erano caduti i calcinacci. Ho chiuso in fretta il portone e mi sono recato sul posto. C’erano ad attendermi il Sindaco Matteo Orengo, il vice sindaco Daniele Prevosto ed un altro assessore".

Il Comune ha subito messo in sicurezza l’area, transennandola e mettendo da parte i calcinacci, almeno quelli più grossi. Data la concomitanza del ponte del 1 Maggio non è stato possibile fare altro. In quanto la chiesa appartiene alla curia e non sembrano esserci elementi per pensare ad ulteriori gravi dissesti. Anche perché la facciata era stata completamente restaurata da una ditta specializzata nel 1998 e da tempo non piove in maniera esagerata. Bisognerà capire a questo punto a cosa si debba questa improvvisa fragilità.

“Domani mattina provvederò ad avvisare, alla sua riapertura, l’ufficio dell’architetto della curia, che sicuramente dovrà disporre un sopralluogo ed una perizia – dice ancora il parroco – Certamente questo incidente non ci voleva. Le casse parrocchiali sono prive di risorse per poter intervenire su questo ulteriore incidente. Tutti i nostri risparmi sono stati dirottati per il recupero della facciata del duomo dedicato a S. Maria Assunta e S. Giorgio, che è ponteggiata e protetta da un paio di anni, da quando cioè si verificarono seri problemi di caduta di calcinacci. Solo per intervenire in questo caso sono necessari 400 mila euro, una somma che non abbiamo ancora potuto capitalizzare e che ci costringerà anche a vendere alcuni magazzini di proprietà della Parrocchia”.

La situazione è aggravata anche dal fatto che le altre chiese importanti di Badalucco non sono in migliori condizioni. E oltre che dal parroco è seguita anche dall’amministrazione comunale, preoccupata nel paese del buon vivere dal danno al patrimonio artistico ed architettonico. “Non ci voleva questa ulteriore tegola, soprattutto nella Chiesa restaurata in tempi più recenti. - conclude il prete - Alla Madonna della Neve bisogna intervenire con del catrame per salvaguardare il terrazzo, l’oratorio di San Francesco ha infiltrazioni d’acqua, alla Madonna degli Angeli c’è da pulire il campanile. E in cassa non c’è un euro di disponibilità, anche perché le banche non hanno inteso aiutarci. Sinceramente ho le mani legate e non so che santo invocare”.