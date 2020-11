Santo Stefano al Mare: donna muore di Covid in casa di riposo, il figlio chiede i danni morali e materiali

La residenza per anziani ‘Violante de Albertis’ di Santo Stefano al Mare è stata chiamata in giudizio da un pool di avvocati di Taggia (Donato Ivo Tiri, Francesco Cuscianna e Ramona Zappia) per il decesso di una donna (avvenuto ad aprile 2020), C.M., che è stata ospite della residenza protetta ‘Violante de Albertis’, gestita dalla cooperativa ‘Punto Service’ e di proprietà del conune sanstevese.

In pratica il figlio della donna, G.N., ha chiesto il risarcimento dei danni integrali, materiali e morali subiti per il decesso della madre. Secondo lui, infatti, la casa di riposo avrebbe avuto una errata gestione della struttura protetta in quanto non adeguatamente isolata da ogni ipotesi di potenziale contagio dall’esterno di Covid-19.

La richiesta di risarcimento danni è stata intentata in quanto, secondo i legali del figlio della donna, nella casa di riposo era presente un ospite che veniva portato in ospedale a fare la dialisi e che avrebbe portato dentro la residenza il Covid, poi risultato letale alla donna. Ora il Comune di Santo Stefano, in quanto proprietario della casa di riposo, ha affidato la difesa allo studio ‘Ferraro Giove e Associati’.

Quella riguardante la casa di riposo sanstevese non è la prima richiesta danni fatta per un decesso da Covid-19.