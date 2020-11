Controlli delle autocertificazioni: prime code al confine italo-francese per il rientro dei frontalieri

Primi problemi per i lavoratori frontalieri che stanno rientrando oggi dalla Francia e dal Principato di Monaco. Al confine di Ponte San Ludovico, ma anche agli altri valichi tra il paese transalpino e il nostro, sono scattati i primi controlli delle autocertificazioni.

Al momento la situazione non è particolarmente difficile e, seppur con qualche coda, si riesce a rientrare in tempi discreti ma la preoccupazione cresce per le prossime ore, quando è previsto l’arrivo massiccio dei pendolari.

Visto il passaggio ad ‘arancione’ della nostra regione era previsto un più attento controllo delle forze dell’ordine al confine italo-francese. Per quanto riguarda invece il passaggio mattutino, con il flusso verso la Francia, tranne qualche momento in cui si verificano code più lunghe, non si registrano gravi disagi.