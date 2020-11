Molini di Triora a un mese dall'alluvione, il sindaco Manuela Sasso "Abbandonati dal Governo, la burocrazia non si concilia con l'emergenza"

"La burocrazia non è conciliabile con l'emergenza". E' il grido d'allarme lanciato da Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora, il paese che ha subito 13 milioni di euro di danni per l'alluvione. Il borgo della valle Argentina è uno dei più colpiti in tutta la provincia di Imperia, i cittadini chiedono risposte e il Governo tarda a fornire ai comuni gli strumenti necessari per intervenire.

"È inaccettabile che a un mese di distanza, dall’evento calamitoso, non sappia ancora se al mio Comune sarà riconosciuto lo stato di calamità naturale. - denuncia il sindaco Manuela Sasso - Le uniche informazioni che ho le ho prese dai giornali. Non ho ricevuto né decreti né ordinanze che mi dicano la reale situazione. Il Covid che ci sta colpendo è urgente, ma ad un mese dall’alluvione non possiamo ancora intervenire perché senza risorse. Capite un Comune di 600 abitanti che tipologia di bilancio, e quindi, di risorse proprie possa avere. La gente è giustamente arrabbiata e io non posso dare risposte ai miei cittadini”.

Le ferite sul territorio di Molini di Triora (così come nel resto della valle Argentina) sono ancora ben visibili. Il tempo sembra cristallizzato a pochi giorni dopo l'alluvione. Non poter intervenire è un lusso che queste amministrazioni comunali non si possono permettere con un inverno che ogni anno provoca danni. "Alla prossima allerta meteo saremo in seria difficoltà. - conferma - Non saprò dove mettere 29 persone che sarò costretta a far evacuare perché in situazioni di pericolo abitativo. La situazione è ferma ai primi giorni di ottobre. Quando si parla di entroterra, troppe persone si riempiono la bocca di espressioni come 'ripopolamento' e 'sostenibilità' ma la gente qui sta scappando dal territorio. Una nuova piena potrebbe portare via la casa alle persone e allora di chi sarà la colpa? In montagna non c'è tempo per la burocrazia”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riconosciuto ad oggi solo 7 milioni di euro per la Regione Liguria, per i danni patiti dall'alluvione del 2-3 ottobre ma mancano i provvedimenti attuativi. "Sono in costante contatto con l'assessore Giacomo Giampedrone. Regione Liguria è stata encomiabile. - sottolinea Manuela Sasso - Si è parlato di questo primo stanziamento ma a distanza di un mese manca ancora l'ordinanza di Protezione Civile nazionale con le deroghe alle normative per permettere gli interventi in somma urgenza e riconoscere lo stato di calamità. A quel punto serviranno ulteriori 20 giorni e un commissario per ripartire questi fondi, insufficienti, sul territorio provinciale. Non abbiamo tutto questo tempo”.

"Come Comune ho bisogno di portare via subito il materiale dal fiume perchè non posso continuare ad accatastare materiale in loco. Altrimenti alla prossima piena avremo l'acqua fin sulla provinciale. Sarebbe assolutamente difficile gestire una nuova emergenza. Mentre noi parliamo a Gavano (Frazione del Comune di Molini di Triora) non c'è ancora la strada portata via dalla piena. Gli abitanti, soprattutto anziani, sono costretti ad andare a piedi fino alle proprie case. Passano nel bosco con il serio rischio di cadere e farsi male. Siamo stati graziati fino a oggi, lo scorso anno in questo periodo avevamo avuto già tre allerte meteo gravi, ma non possiamo sperare, ed appellarci, solo a Dio che non succeda qualcosa di peggio, c'è bisogno di questa ordinanza e di tempi più rapidi”.

Tredici milioni di euro di danni solo a Molini di Triora sono uno sforzo economico impossibile da sostenere per una piccola realtà dell'entroterra. L'alluvione ha lasciato una ferita da cui difficilmente questi borghi riusciranno a riprendersi. "Dobbiamo avere l'autorizzazione a intervenire anche se in deroga al bilancio. Come comune abbiamo finito tutti i soldi e non possiamo fare altro - dice il primo cittadino - ho bloccato tutti i progetti in programma nel 2020. Ho usato tutto l'avanzo di bilancio, non ho un euro per fare altri lavori. Qualcuno deve dirmi che possiamo proseguire ad eseguire gli interventi necessari concedendomi le risorse per poterli realizzare.