Il bacino sanremese per la gestione dei rifiuti pronto ad allargarsi ai Comuni del San Lorenzo: la pratica passa in quarta commissione

La quarta commissione convocata questa mattina era chiamata a discutere la pratica per le “determinazioni afferenti al bacino sanremese per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed alla relativa modalità di affidamento”.

La pratica è stata illustrata dall’assessore all’Ambiente, Lucia Artusi: “È un passaggio obbligato da fare in consiglio siccome la Provincia ha istituito gli ambiti anche per la gestione dei rifiuti, il Comune di Sanremo è capofila per un ambito che comprende originariamente 12 altri Comuni. In questi mesi i Comuni della Valle del San Lorenzo hanno manifestato l’intenzione di non unirsi all’ambito imperiese, ma a quello sanremese. Hanno inviato la richiesta per quello che a questo punto diventerebbe un ambito a 21 Comuni. Per poterlo ampliare la Provincia vuole anche il parere favorevole da parte dei Comuni già esistenti nell’ambito. Per questo lunedì chiederemo il voto al consiglio per procedere con l’ampliamento dell’ambito e, successivamente, lo faranno anche gli altri Comuni che ne fanno parte. La procedura deve essere fatta entro il 31 di dicembre e si è pensato di inserire nelle delibere anche il parare favorevole nel dare l’affidamento in house ad Amaie Energia”.

La procedura prevede di dare l’assenso alla costituzione e avvio del bacino definitivo con Sanremo capofila, presentare alla Provincia una richiesta di ampliamento comprendendo i Comuni del San Lorenzo e, infine, individuare in Amaie Energia il gestore definitivo in house dell’intero bacino allargare. Al termine della procedura il capitale di Amaie Energia sarà al 78% del Comune di Sanremo con il restante 22% suddiviso tra i Comuni che fanno parte dell’ambito.