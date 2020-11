Nuovo sopralluogo, questa mattina per il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, a Villa Regina Margherita. Proseguono le attività per il rifacimento del muro e, fortunatamente, al momento non sono emerse criticità che potrebbero rallentare il cantiere.

Il termine è previsto per maggio 2021: “Nel frattempo – ha detto Ingenito - siamo già al lavoro con l’obiettivo di far diventare la Villa, come merita, un polo espositivo di caratura internazionale”.