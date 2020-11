Nel 2023 gemellaggio tra il Principato di Monaco e Dolceacqua per i 500 anni del patto di fedeltà

“È stata una grande sorpresa per noi – dichiara il Sindaco Fulvio Gazzola – visti i rapporti ormai consolidati con il Principato e la fattiva collaborazione ed amicizia con gli amministratori comunali, avevamo proposto di formalizzare una collaborazione tra i due Comuni individuando come data appunto il 3 novembre 2023. E Georges Marsan ci ha proposto di fare questo gemellaggio. Si tratta ovviamente un grande onore ed una grande occasione per il nostro Comune perché questo ci consentirà di accrescere ancora di più la nostra notorietà, in modo particolare a livello internazionale, con evidenti riflessi positivi sull’economia delle nostre attività, anche in virtù del progetto di sviluppo “Dolceacqua 20-30” che andremo ad ufficializzare a breve. A dare ancora più importanza all’evento è il fatto che oggi Monaco ha in essere un solo gemellaggio, quello con il Comune di Luciana in Corsica, paese che ha dato i natali a Santa Devota oggi protettrice del Principato. Naturalmente i nostri ringraziamenti vanno anche a S.A.S. il Principe di Monaco che ha accettato e sostenuto questa proposta. In questo particolare momento di difficoltà, per alcune persone può sembrare una notizia superflua e non importante; ma è doveroso per un amministratore porre la giusta attenzione sia sulle problematiche e difficoltà attuali (cosa che stiamo facendo quotidianamente), ma allo stesso tempo ha il dovere di programmare il futuro della propria comunità, in modo particolare dopo un periodo come questo, dove c’è assolutamente bisogno di avere una prospettiva di ripresa”.