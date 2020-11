Piccola rissa, questa notte poco prima dell’una sulla piazzetta del Borgo a Sanremo, all’uscita dell’Aurelia Bis.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale, poi supportata dai colleghi del Commissariato. Gli agenti hanno sedato la rissa e chiamato il 118 per uno dei partecipanti alla scazzottata, perché colpito alla testa.

E’ stato portato in ospedale per le cure del caso e ora le forze dell’ordine procederanno in caso di querela di parte.