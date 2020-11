Sanremo: non ci sarà una nuova asta per Casa Serena, per la vendita della RSA si spera in una trattativa con i privati

La mancata vendita di Casa Serena complica non poco i conti nel portafoglio di Palazzo Bellevue in un 2020 che già fa segnare un meno 10 milioni per via dell’emergenza covid e delle sue conseguenze sul piano economico. Lo ha già detto chiaramente il sindaco Alberto Biancheri: “La mancata alienazione di Casa Serena avrà gravi conseguenze finanziarie per l’ente”. Frase che non lascia spazio all’immaginazione. Dalla vendita di Casa Serena il Comune contava di incassare almeno 9,5 milioni di euro, cifra già al ribasso dopo la prima asta a 11 milioni andata deserta. Ma ora si rimanda tutto.



La cessione della RSA di Poggio non sarà accantonata, ma è anche certo che il Comune non procederà con una nuova asta: significherebbe abbassare ulteriormente il prezzo e la cosa non è nei programmi. L’unica speranza è, quindi, la possibilità di una trattativa privata con alcune delle aziende che si erano fatte avanti nei mesi scorsi ma che poi non hanno presentato offerte ufficiali. Il mondo delle RSA è a dir poco in difficoltà nell’anno della pandemia. Casa Serena e con lei i conti del Comune sono finiti nel turbine.

Nel frattempo, però, non si ferma il lavoro del Comune e dell’assessore con delega al Personale, Silvana Ormea, per la sistemazione dei dipendenti di Casa Serena che rischierebbero di perdere il loro ‘status’ di dipendenti pubblici con il passaggio al privato.