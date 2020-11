Il Comune di Taggia apre il bando per i 'Buoni Affitto', c'è tempo fino al 20 novembre

Ci sarà tempo fino al 20 novembre, alle ore 13, per presentare domanda per partecipare al bando per i buoni affitto del Comune di Taggia. Sono ammesse le istanze solo per canoni non superiori a 7.200 euro al netto delle spese condominiali.



Potranno usufruire di questi contributi solo i residenti nel comune di Taggia, cittadini italiani o in un paese dell'Unione Europea titolari di regolare permesso di soggiorno. Per accedere al bando il valore dell'ISE (Indicatore Situazione Economica), riferito al predetto nucleo familiare, non dovrà essere superiore a 31.080,00 euro. Il valore dell'ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il Fondo sociale affitti) del nucleo familiare, non dovrà essere superiore a 16mila euro. Inoltre, il richiedente non dovrà aver beneficiato nell’anno in corso (2020) del contributo relativo alla Morosità Incolpevole o di altro sostegno economico erogato dal Comune di Taggia ad integrazione del reddito finalizzato al sostegno alle locazioni.

Le domande devono essere redatte sull’apposito modulo prestampato, pubblicato e scaricabile dal sito del Comune di Taggia (www.taggia.it), in subordine da ritirarsi presso il Palazzo Comunale allo Sportello Accoglienza) e devono essere riconsegnate, debitamente compilate e obbligatoriamente corredate da tutta la documentazione richiesta pena l’esclusione della domanda:



- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune;

- tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando;

- per posta elettronica ordinaria all’indirizzo: info@comune.taggia.im.it;

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it.

Gli impiegati del Settore Servizi Socio Educativi presteranno la necessaria assistenza – previo appuntamento concordato telefonicamente - per la compilazione delle istanze nelle seguenti giornate: il mercoledì ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00. La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata sul sito web del Comune di Taggia alla scadenza delle procedure di valutazione delle domande e comunque entro il 31 dicembre 2020.