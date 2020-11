Solidarietà |

Il medico sanremese Luca Pratticò a ‘2 ciapetti con Federico’ presenta la sua nuova fiaba e le finalità benefiche del progetto

Il ricavato sarà destinato all’associazione ‘Amici di Ndugu Zangu’ per un progetto di implementazione della clinica mobile di un ospedale in Kenya.

E’ stato pubblicato il nuovo libro di Luca Pratticò, medico originario di Sanremo ed ora in servizio a Grosseto, il cui ricavato andrà totalmente in beneficenza. Si tratta di una fiaba, dal titolo “Cillì” (GD Edizioni), che vede come protagonista un pulcino nato da una coppia di genitori alla prima esperienza che cerca un aiuto per crescere al meglio il figlio. Il piccolo Cillì troverà quindi il modo di crescere, superare un inverno difficile e formare una nuova famiglia. L’autore è intervenuto nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ per presentare la fiaba e le finalità benefiche del progetto. “Il libro verrà dato gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta – ha detto l’autore – c’è però la possibilità di fare un’offerta che sarà devoluta in beneficenza. Da cinque anni collaboro con l’associazione ‘Amici di Ndugu Zangu’ che gestisce, in piena savana in Kenya, un orfanotrofio e un ospedale”. Pratticò da alcuni anni scrive racconti, favole, e anche un romanzo, i cui proventi vengono tutti devoluti a questa associazione. Quest’anno in particolare il ricavato (IBAN ‘Amici di Ndugu Zangu’ : IT 54 R 05034 51270 0000 0000 1851) sarà destinato all’ospedale, per un progetto di implementazione di una clinica mobile. Luca Pratticò ha poi anche annunciato un nuovo progetto che prenderà il via nelle prossime settimane. Guarda l’intervista integrale: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

