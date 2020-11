Ceriana: 6 residenti positivi sottoposti a quarantena obbligatoria, le raccomandazioni del Sindaco

Ci sono 6 cittadini di Ceriana sottoposti a quarantena obbligatoria presso loro residenza. La comunicazione arriva direttamente dal Comune della Valle Armea.

“Visto l'impennarsi dei soggetti positivi e la mole di lavoro che sta in questi giorni attanagliando le strutture medico-sanitarie – ha detto il Sindaco Caviglia - le comunicazioni arrivano costantemente in ritardo creando non poche difficoltà nella gestione”.

“Stiamo attraversando una fase dell'epidemia estremamente aggressiva – termina – e, per questo, vi invito quindi: a utilizzare costantemente le mascherine, a lavarsi spesso le mani e quando questo non è possibile, utilizzare gel igienizzanti per le mani, a evitare situazioni che possano generare assembramenti e rispettare le distanze.