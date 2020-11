Sanremo: per mantenere il “contatto” con amici e clienti, sabato e domenica il pranzo è al ristorante 'Glam'

Malgrado il momento difficile il Glam Restaurant Sanremo ha deciso di tenere aperto il sabato e domenica a pranzo per mantenere il “contatto” con amici e clienti e sanremesi in genere.



“L’occasione per potere ancora gustare i piatti gourmet dello chef Riccitelli, sempre in assoluta sicurezza nel locale ampio e affacciato sul mare - si spiega nella nota -. Un’azione volta all’ottimismo pur nella consapevolezza delle difficoltà di tutti, ma certi che ce la faremo. Vi aspettiamo! (gradita la prenotazione).