Imperia: grazie all’iniziativa di Confcommercio i negozi prolungano il proprio orario di apertura

Da lunedì, grazie all’azione di Confcommercio Imperia, le attività commerciali del capoluogo osserveranno un orario prolungato, accorciando la pausa pranzo.

Spiega il presidente di Confcommercio Imperia Marco Gorlero: "La nostra iniziativa volta ad ampliare l’orario di apertura dei negozi, va nella direzione di dare un segno di solidarietà ai pubblici esercizi e per evitare assembramenti. A seguito di una sondaggio che abbiamo effettuato in città, con il coinvolgimento di tutte le categorie, siamo giunti alla scelta condivisa di restringere i tempi della pausa pranzo, al fine di posticipare la chiusura del mattino o anticipare l’apertura pomeridiana. Si tratta di uno sforzo in più, anche per andare incontro alle esigenze dei clienti e arricchire l’offerta nell’orario di apertura dei pubblici esercizi".