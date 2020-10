Sanremo: l’ipotesi archiviazione apre a diversi scenari sul possibile ritorno di Sindoni in amministrazione, ma per ora arrivano solo dei “No comment”

Quale sarà il futuro di Alessandro Sindoni? È la domanda che nell’ambiente politico circola da quando si è fatta largo l’ipotesi di archiviazione per le presunte minacce a un giornalista locale. Tornerà in amministrazione? Sarà reintegrato in giunta oa avrà altri ruoli? Gli scenari possibili sono molti, ma per il momento tutto tace a palazzo Bellevue.



Sindoni, contattato dalla nostra redazione, per il momento preferisce trincerarsi dietro un “No comment” ma chi lo conosce bene sa che di certo non starà a guardare quando dovesse diventare ufficiale l’archiviazione al momento soltanto richiesta dal Pm. Stessa risposta anche dallo staff del sindaco Alberto Biancheri che, al momento, pare non si sia ancora confrontato con il suo ex vice. Ma restano ben impresse nella mente le parole che il primo cittadino ha pronunciato in consiglio comunale (leggi la notizia cliccando QUI) proprio poche ore dopo le dimissioni di Sindoni: “Mi auguro che chiarisca ogni aspetto nelle sedi opportune per tornare presto a disposizione dell’amministrazione per continuare a dare il proprio contributo che la città gli ha sempre riconosciuto”.

I prossimi capitoli? Tutto in stand-by, ma è difficile pensare che un politico della caratura di Sindoni, con il carico di preferenze ottenute alle urne, possa accettare di rimanere in panchina.