Sanremo: DPCM, da domani stop ai Casinò per un mese, Battistotti "Ci atteniamo alle leggi ma rimane l'amarezza"

“Noi ci atteniamo ovviamente alle indicazioni e alle leggi, ma rimane l’amarezza di constatare come non venga fatta una distinzione tra attività sicure e non sicure, si è fatta quella tra essenziali e non essenziali”.



E’ questo il commento del presidente del Cda della Casinò Spa, Adriano Battistotti, all’istituzione del nuovo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il provvedimento che entrerà in vigore da domani fino al 24 novembre parla chiaro, stop all'attività dei Casinò. “Forse – prosegue - è stato fatto per velocità o perché non è facile fare i controlli. Capisco che il controllo puntuale di qualsiasi attività, comporta un esborso di mezzi e risorse che in questo momento non si può fare e, di fronte all’emergenza sanitaria non possiamo sicuramente mettere sul tavolo gli interessi personali”.