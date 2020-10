A Imperia e Sanremo nel weekend scattati i controlli interforze anti covid

Sono scattati anche ad Imperia e Sanremo i controlli interforze finalizzati al rispetto delle norme di prevenzione per il contagio da Covid-19 pianificati a seguito delle decisioni prese durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dove è stato predisposto un “team” di poliziotti, carabinieri e finanzieri, insieme anche alla polizia municipale per i controlli a Sanremo, atto a verifiche nei locali e nelle zone maggiormente affollate nel week end.

I controlli, in questa fase, sono stati finalizzati ad informare i cittadini e i commercianti circa le nuove disposizioni da adottare e osservare, soprattutto quelle relative alla capienza massima dei locali, da esporre all’ingresso, il divieto di consumare bevande da asporto dopo le ore 18.00 (in assenza di consumazione al tavolo) e il rispetto dei 6 commensali per tavolo, fermo restando l’obbligo, per tutti gli esercizi commerciali, di chiudere alle ore 24.00.

Venerdì sera, a Imperia, gli operatori hanno controllato tutti i locali presenti nella zona del Prino, Foce, Calata Cuneo e Piazza Doria. Su 55 locali controllati, 14 non avevano esposto il cartello con il numero massimo della capienza consentita e sono stati invitati a provvedere immediatamente. Tutte le altre misure, invece, sono state rispettate.

L’unica sanzione elevata, a Imperia, è stata a carico del responsabile di un bar di Calata Cuneo che, già “ammonito” in precedenza, dopo le 21.00 ha consentito che un cliente uscisse all’esterno del locale consumando in piedi la consumazione.